Чтобы жил СНВ-3: Россия показала США "Авангард"

Россия показала США ракетный комплекс "Авангард"

Американские эксперты увидели российский ракетный комплекс "Авангард" в рамках реализации Договора между РФ и США о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Минобороны РФ сообщили, что это оружие заступит на боевое дежурство уже в декабре этого года. Незадолго до этого в МИД отмечали, что эти комплексы не противоречат указанному договору.

Российские военные продемонстрировали американским специалистам ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что это было сделано в период с 24 по 26 ноября на территории России в рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В министерстве отметили, что "Авангард" будет поставлен на боевое дежурство уже в декабре этого года.

Как пояснили военные, Москва продемонстрировала новейшее вооружение для поддержания жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ.

Это соглашение, подписанное в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Его можно продлить на пять лет, но пока Вашингтон не объявил о своем решении в этом вопросе. Президент США Дональд Трамп выражал желание создать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США, но Пекину такая идея не понравилась.

Что касается "Авангарда", в начале месяца замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что эти ракетные системы, как и "Сармат", не противоречат договору СНВ-3.

"Если в период действия договора, включая его возможное продление, "Сармат" реализуется хотя бы в качестве прототипа, то здесь, с точки зрения ДСНВ, никаких проблем не будет. Нет больших проблем и с "Авангардом", - цитировало Леонтьева РИА "Новости".

По его словам, проблемы есть с тремя другими системами, которые "при всем политическом желании" сторон не могут войти в договор, так как он охватывает только межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики. Леонтьев уточнил, что предложений по внесению в договор поправок пока не поступало.

Как ранее сообщал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, первые две МБР УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком "Авангард", должны встать на опытно-боевое дежурство в конце ноября - начале декабря в Домбаровской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Командующий РВСН Сергей Каракаев еще в конце мая рассказал, что его войска начали получать комплексы "Авангард".

По его словам, в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) развернули инфраструктуру для постановки ракетного полка с комплексом "Авангард".

"Ракетные войска находятся на определенном историческом этапе, когда из боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства", - приводило его слова РИА "Новости".

В октябре прошлого года еще один источник в "оборонке" рассказал ТАСС, что на боевое дежурство в ВС РФ должны поступить два полка "Авангардов" по шесть ракет в шахтных установках в каждом.

"Авангард" - это комплекс стратегического назначения с МБР, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Согласно информации из открытых источников, боевой блок разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он может лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука. При этом он маневрирует по курсу и высоте и преодолевает противоракетную оборону.

Впервые об этом оружии рассказал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в своем послании Федеральному Собранию. На коллегии российского Минобороны в конце прошлого года глава государства обратил внимание, что серийное производство "Авангардов" уже началось.

По словам Путина, это оружие, наряду с ракетами "Сармат", комплексами "Кинжал" и "Пересвет", кратно увеличивает потенциал армии и флота, таким образом "надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия".

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе в середине февраля этого года сообщил, что по итогам заключительного испытательного пуска госкомиссия рекомендовала принять "Авангард" на вооружение российской армии. "Госкомиссия удовлетворена результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса "Авангард": в ходе него были выполнены все требования тактико-технического задания. Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН", - констатировал собеседник.

Лидия Мисник