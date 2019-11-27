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ТАСС

В Японии состоится первый зимний запуск ракеты частной разработки

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Источник изображения: https://twitter.com/natsuroke

Точная дата и время старта будут объявлены позднее

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Японская частная компания Interstellar Technologies проведет до конца этого года пятый по счету запуск ракеты MOMO собственной разработки.

Точная дата и время старта с небольшого космодрома в поселке Тайки на острове Хоккайдо будут объявлены позднее. "Для нас это вызов - провести запуск в середине зимы на Хоккайдо, когда там возможен снег. Однако, мы будем стремиться к успеху сейчас и в будущем", - сказал глава компании Такахиро Инагава.

В этот раз, как и в прошлые, Interstellar Technologies собрала деньги на запуск с помощью краудфандинговой платформы. Ряд компаний-спонсоров в обмен на вложенные средства получат возможность прорекламировать свою продукцию необычным способом. Так, на этот раз ракета возьмет на борт бутылку саке, кофейные бобы элитного сорта "Панама гейша", табак для кальяна.

Длина ракеты составляет 10 м, диаметр 50 см, а вес около 1 т. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 млн иен ($445 тыс.). В Interstellar Technologies надеются после 2020 года наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.

Два запуска MOMO в прошлом году завершились неудачно, однако в мае ракета, как и планировалось, вышла в открытый космос и достигла высоты 113 км. Проведенный после этого еще один старт в июле вновь прошел безуспешно из-за неисправности.

В феврале прошлого года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило аналогичную по параметрам ракету-носитель SS-520 с коммуникационным спутником TRICOM1 весом 3 кг. Позднее она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная космическая ракета в мире.

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  • В новости упоминаются
Страны
Панама
Япония
Продукция
SS-520
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
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