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Деловая газета "Взгляд"

Анкара заявила об отсутствии обещаний союзникам по С-400

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

Турция не обещала, что не будет развертывать российские ЗРС С-400, эта система приобретена, потому что Анкара нуждается в ней, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы никому не обещали, что не будем развертывать или использовать С-400. Мы купили их, потому что нуждаемся в системе ПВО", – передает его слова ТАСС.

Ранее во вторник в сети появилось видео испытаний приобретенных у России С-400. Зенитно-ракетные системы испытали на самолетах F-16.

В середине ноября в Анкаре заявили, что Турция не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400. Ввести ЗРС в строй предлагалось в апреле 2020 года. До этого президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов.



Сергей Гурьянов

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С-400 Триумф
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Трамп Дональд
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