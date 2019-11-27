Анкара заявила об отсутствии обещаний союзникам по С-400

Турция не обещала, что не будет развертывать российские ЗРС С-400, эта система приобретена, потому что Анкара нуждается в ней, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы никому не обещали, что не будем развертывать или использовать С-400. Мы купили их, потому что нуждаемся в системе ПВО", – передает его слова ТАСС.

Ранее во вторник в сети появилось видео испытаний приобретенных у России С-400. Зенитно-ракетные системы испытали на самолетах F-16.

В середине ноября в Анкаре заявили, что Турция не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400. Ввести ЗРС в строй предлагалось в апреле 2020 года. До этого президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов.

Сергей Гурьянов