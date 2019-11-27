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Российская газета

Ключевое военное преимущество России назвали в США

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

На превосходство в радиоэлектронной борьбе Пентагон планирует тратить порядка 10 миллиардов долларов ежегодно в течение ближайших пяти лет. Однако это вряд ли приведет к тому, что США получит преимущество, которым сейчас обладает Россия.

Об этом пишет National Interest со ссылкой на отчет американского Центра стратегических и бюджетных оценок. "Рост оборонных расходов на электронную войну не обусловлен четким представлением о том, как военные силы США будут действовать и бороться в этой среде. И вряд ли приведет к значительным улучшениям показателей против России и Китая, наших главных военных конкурентов", - цитирует издание экспертов центра.

Стратегия инвестиций в РЭБ была опубликована Пентагоном в 2017 году. В ней много говорится про программы шифрования, однако эксперты предупреждают, что технологии, требуемые стратегией, слишком медленно переходят в практическую плоскость, а расходы на них планируется сократить после 2020 года.

Финансирование закупок оборудования РЭБ будет расти, однако большого эффекта это не даст. Речь идет об обновлении действующих программ и систем, но принципиально ничего не изменится, пишет NI.

Эксперты центра утверждают, что проблема - в реакционном подходе Пентагона, в симметричных решениях вместо требуемой стратегии опережения. В то же время Россия, говорят они, хорошо подготовлена к наземному бою, но можно было бы попытаться обогнать ее в радиоэлектронных возможностях военно-морских и военно-воздушных сил, что привело бы к появлению асимметричного преимущества у США.


Майя Бирюкова

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Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
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