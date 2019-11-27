"Белый Орел" в полете: фото Т-72Б1МС из новой партии появилось в Сети

Современные российские танки Т-72Б1МС, известные также как "Белый Орел", продолжают поступать на вооружение иностранных государств. В Сети появилась новая фотография этой боевой машины, которую удалось запечатлеть в "полете" - во время выгрузки из транспортного судна.

T72MS only question is for Serbia or Laos? We need to get 30 them pic.twitter.com/yxUK6jWwOG — ZOKA (@200_zoka) 25 ноября 2019 г.

Делаются предположения, что техника доставляется в Лаос, который уже получил партию "семьдесят вторых" данной модификации. 20 января 2019 года они приняли участие в военном параде, посвященном 70-летию создания Народной армии.

"Белые орлы" также находятся на вооружении никарагуанской армии и считаются многими военными экспертами лучшими танками в Латинской Америке.

Т-72Б1МС, разработанный по теме "Прорыв-2Б", был выпущен на 61-ом ремонтном заводе, расположенном в пригороде Санкт-Петербурга.

Танк получил современную систему управления огнем, в том числе тепловизионные прицелы, имеющиеся как у наводчика-оператора, так и у командира. Это новейшее оборудование позволяет эффективно применять как основное пушечное, так и пулеметное вооружение.

На борту имеется современные средства связи и навигации. При весе в 47 тонн по шоссе он может разгоняться до 60 км/ч. Запас хода - 700 км.

Алексей Брусилов