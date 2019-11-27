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Российская газета

Комплекс "Авангард" встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года

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Постановка новейшего ракетного комплекса "Авангард" на боевое дежурство запланирована на декабрь 2019 года. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.


Кроме того, в военном ведомстве рассказали, что "Авангард" был продемонстрирован гостям из США. "В период с 24 по 26 ноября 2019 американской инспекционной группе был проведен показ ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком", - отметили в Минобороны, уточнив, что показ прошел в "рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-3).

В сообщении военных отмечается, что российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ.

Напомним, в середине ноября "РГ" сообщала, что первые межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные гиперзвуковыми блоками "Авангард" в самое ближайшее время заступят на опытно-боевое дежурство.

Главное отличие гиперзвуковых планирующих блоков от классической "начинки" межконтинентальных баллистических ракет - это огромная скорость и непредсказуемость полета. Он может разгоняться до 24 тысяч км/ч и способен корректировать свою траекторию до момента поражения. Он также способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

Впервые о новом оружии рассказал 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. В конце 2018 года на коллегии Минобороны РФ глава государства рассказал о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард". По словам Путина, "Авангард", наряду с ракетами "Сармат", комплексами "Кинжал" и боевым лазером "Пересвет", кратно увеличат потенциал армии и флота.


Иван Петров

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