"Адмирала Горшкова" заметили с "абсолютным оружием"

На борту российского головного фрегата "Адмирал Горшков" проекта 22350, находящегося на испытаниях в Белом море, замечена пара не входящих в штатное вооружение корабля ракетных транспортно-пусковых контейнеров (ТПК), пишет "Российская газета".

Издание отмечает, что ТПК напоминают таковые для перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон", тесты которых должны состояться до конца 2019 года в Белом море.

В ноябре издание Military Watch написало, что развертывание Россией своего "абсолютного оружия" — перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" — в Тихоокеанском регионе позволит стране усилить свое влияние там и положить конец господству США.

В октябре ТАСС сообщил, что первыми носителями "Цирконов" станут большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949А.