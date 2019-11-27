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"Адмирала Горшкова" заметили с "абсолютным оружием"

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: Кадр: видео "Телеканал Звезда" / YouTube

На борту российского головного фрегата "Адмирал Горшков" проекта 22350, находящегося на испытаниях в Белом море, замечена пара не входящих в штатное вооружение корабля ракетных транспортно-пусковых контейнеров (ТПК), пишет "Российская газета".


Издание отмечает, что ТПК напоминают таковые для перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон", тесты которых должны состояться до конца 2019 года в Белом море.

В ноябре издание Military Watch написало, что развертывание Россией своего "абсолютного оружия" — перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" — в Тихоокеанском регионе позволит стране усилить свое влияние там и положить конец господству США.

В октябре ТАСС сообщил, что первыми носителями "Цирконов" станут большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949А.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
949А Антей
ГЗЛА
пр. 1155
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