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Независимое военное обозрение

О чем говорили министры обороны России и Франции?

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Флаги России и Франции.

26 ноября 2019 г. по просьбе французской стороны Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Ф. Парли. Данная информация поступила в прессу из военного ведомства РФ.

Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, а также текущему состоянию российско-французского взаимодействия по военной линии.

Ранее Сергей Шойгу уже беседовал по телефону с главой военного ведомства Франции Флоранс Парли. Данное событие состоялось11 октября. В Министерстве обороны РФ и к тому разговору дали весьма сухо комментарий, мол, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес для стран. Последователи теории заговоров совершенно точно сочтут такую информацию, как сепаратные переговоры России и Франции за спиной союзников Пятой республики по НАТО(в первую очередь - Вашингтона). Стоит напомнить, что французская армия является самой сильной в западной Европе. А в распоряжении Парижа находится ядерное оружие.

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Россия
Сирия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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