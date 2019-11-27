ВСУ провели танковые учения оперативного резерва на Донбассе

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Очередные военные учения на территории Донбасса в районе линии разграничения провели Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Согласно распространенному сообщению в учениях были задействованы танковые подразделения резерва Объединенных сил ВСУ. Основная цель прошедших маневров - "поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага". Отмечается, что украинские военные провели тренировку по "отражению наступления противника".

В сообщении говорится, что задачи прошедших учений были выполнены в полном объеме, маневры прошли успешно. Украинские военные, выполнив поставленные командование ООС (Операция объединенных сил - бывшая АТО) задачи, отбили наступление противника и ликвидировали прорыв.

Ранее глава украинского Генштаба Руслан Хомчак заявил, что открытая агрессия России против Украины "маловероятна, однако рассматривается в качестве крайнего варианта в отдаленной перспективе". В то же время, по словам заместителя главы украинского Генштаба Алексея Тарана, Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии против Украины по всей линии границы.