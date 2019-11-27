ВС Чехии испытывают проблемы с обслуживанием ББМ "Пандур-2"

Представленная индонезийским государственным оборонно-промышленным объединением PT Pindad (Рersero) в партнерстве с чешской Czechoslovak Group (GSG) бронированная машина (бронетранспортер) Pandur II с колесной формулой 8х8, оснащенная израильским дистанционно управляемым необитаемым боевым модулем Ares/Elbit Systems UТ30MК II с 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman ATK Bushmaster Mk 44 и спаренным 7,62-мм пулеметом. Джакарта, 08.11.2018.

ЦАМТО, 26 ноября. В рамках состоявшейся в Праге встречи с депутатами парламента Чехии представители командования ВС страны сообщили, что 21 из 107 состоящих на вооружении СВ ББМ "Пандур-2" не пригодна к эксплуатации из-за проблем с поставками запчастей.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на начальника Департамента обеспечения Министерства обороны генерала Стефана Муранского, проблема связана с поставками ряда комплектующих израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems, которые в среднем занимают 19 месяцев.

В частности, Rafael является поставщиком дистанционно управляемого модуля вооружения и прицелов, установленных на ББМ "Пандур-2".

Как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал Алеш Опата, ВС Чехии, кроме того, испытывают постоянный недостаток средств для ремонта "Пандур-2". По этой причине Министерство обороны готовит новый контракт общей стоимостью 2,39 млрд. чешских крон (103,5 млн. долл.) на обслуживание ББМ в течение следующих четырех лет с Czechoslovak Group (CSG). Как ожидается, он будет подписан в ближайшие несколько месяцев. CGS обладает лицензией General Dynamics European Land Systems (GDELS) на сборку "Пандур-2" для стран Центральной и Восточной Европы, а ее субподрядчиками являются Rafael и Steyr. ВС Чехии рассчитывают, что новый контракт позволит увеличить складские запасы и сократить сроки поставки запчастей.

Как прокомментировал ситуацию представитель Rafael, послепродажное обслуживание является частью стратегии компании по обеспечению эксплуатации техники заказчиков из всех стран мира. В течение прошлого года компания тесно сотрудничала с конечными пользователями из Чехии, а также чешскими партнерами, чтобы эффективно выполнять требования к обслуживанию ДУМВ RCWS-30.

Техническое состояние парка "Пандур-2" давно обсуждается на различных уровнях власти в Чехии. В последние несколько недель депутаты чешского парламента озаботились вопросом значительного числа непригодных к применению ББМ. При этом отмечается, что проблема заключается не только в недостаточном финансировании и задержке поставок запчастей, но и в уникальности оборудования, установленного на чешских ББМ "Пандур-2".

Как сообщал ЦАМТО, после ряда перипетий в марте 2009 года МО Чехии и компания Steyr (подразделение General Dynamics European Land Systems) подписали контракт на поставку 107 ББМ "Пандур-2" в шести версиях, стоимость которых составила 14,4 млрд. крон (825 млн. долл.). Первые 17 ББМ были поставлены в сентябре 2009 года.