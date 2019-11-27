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ТАСС

Россия показала США ракетный комплекс "Авангард"

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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Комплекс встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Об этом сообщили во вторник в российском военном ведомстве.

"В рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 года на территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком", - говорится в сообщении.

"Авангард" будет поставлен на боевое дежурство в декабре, добавили в оборонном ведомстве.

"Постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

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