Россия показала США ракетный комплекс "Авангард"

Комплекс встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Об этом сообщили во вторник в российском военном ведомстве.

"В рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 года на территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком", - говорится в сообщении.

"Авангард" будет поставлен на боевое дежурство в декабре, добавили в оборонном ведомстве.

"Постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство предусматривается в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.