МИД России советует НАТО быть более открытой в вопросах военной активности

Берлин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - НАТО следует быть более открытой по отношению к России, по крайней мере, в вопросах военной активности, здесь есть пространство для прогресса в отношениях, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"По крайней мере, в ряде аспектов мы можем сделать несколько технических шагов... Мы надеемся, что НАТО переменит свою линию и будет более открыто вести дискуссию о военных аспектах - в случае, если НАТО заинтересована в деэскалации", - сказал Грушко во вторник на Берлинской конференции по безопасности.

По его оценке, "по этой теме есть сфера для прогресса" в отношениях РФ и НАТО.