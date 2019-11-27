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Интерфакс-АВН

МИД России советует НАТО быть более открытой в вопросах военной активности

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Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото
Постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Thierry Charlier

Берлин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - НАТО следует быть более открытой по отношению к России, по крайней мере, в вопросах военной активности, здесь есть пространство для прогресса в отношениях, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"По крайней мере, в ряде аспектов мы можем сделать несколько технических шагов... Мы надеемся, что НАТО переменит свою линию и будет более открыто вести дискуссию о военных аспектах - в случае, если НАТО заинтересована в деэскалации", - сказал Грушко во вторник на Берлинской конференции по безопасности.

По его оценке, "по этой теме есть сфера для прогресса" в отношениях РФ и НАТО.

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Страны
Германия
Россия
Проекты
NATO
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