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Деловая газета "Взгляд"

Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции

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Источник изображения: İhlas Haber Ajansı/youtube.com

Турецкие военные испытали приобретенные у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф".

Испытания прошли в районе авиабазы в провинции Анкара, в их рамках были задействованы истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. Соответствующее видео доступно на YouTube.

Из описания к видео следует, что испытания начались 25 ноября и завершатся 26 ноября. В ходе испытаний истребители совершают полеты на низких высотах, в то время как ЗРК контролируют воздушное пространство.

Ранее во вторник сообщалось, что новый опцион на С-400 для Турции предусматривает поставку второго полка, соответствующий контракт планируется подписать в 2020 году.

В середине ноября в Анкаре заявили, что Турция не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400. Также руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир говорил, что турецкие власти намерены ввести ЗРС в строй в апреле 2020 года.

При этом президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.


Алина Назарова

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Страны
Россия
США
Турция
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F-16
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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2020-й год
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