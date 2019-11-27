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Премьеру фильма "Ржев" покажут в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы

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Источник изображения: vpk-news.ru

В кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы 30 ноября состоится премьера фильма "Ржев" режиссёра Игоря Копылова. Картина, основанная на реальных событиях, выйдет в широкий прокат 5 декабря 2019 года.

Масштабная драма посвящена подвигу советских солдат подо Ржевом в 1942-1943 годах. За основу сюжета взята повесть "Искупить кровью" писателя-фронтовика, очевидца и участника событий Вячеслава Кондратьева.

Фильм адресован самой широкой аудитории, всем, кто интересуется историей и готов сопереживать героям, оказавшимся на грани жизни и смерти.

Ленту представят члены съемочной группы - продюсеры Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, режиссер Игорь Копылов, актёры Сергей Жарков, Александр Бухаров, Олег Гаянов, Александр Колдаков, Максим Кошеваров, Александр Маев, Евгений Кордунский, Андрей Коровниченко.

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