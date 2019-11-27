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Российская газета

Сирийские "Молотилки" и "Рогатки" заставили отступить боевиков в Идлибе

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Подразделения сирийских вооруженных сил продолжают успешно уничтожать скопления террористов в юго-восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщает сирийское арабское информационное агентство SANA.

В результате боевой операции удалось установить контроль над тремя селениями, при этом незаконные формирования понесли ощутимые потери в живой силе и вооружениях.

В обнародованных фото и видеоматериалах можно увидеть образцы боевой техники, принимающей участие в боях. Если БМП-1 и Т-62М достаточно часто демонстрируются в различных репортажах, то многоцелевые легкие бронированные транспортеры МТ-ЛБ давно уже не появлялись в Сети.

Эти гусеничные машины стали применять в данной горячей точке лишь в августе 2017 года. До этого сирийская армия их практически не эксплуатировала. В войсках имелось лишь небольшое количество смонтированных на такой технике зенитных ракетных комплексов "Стрела-10", полученных в 80-е годы из Советского Союза.

Здесь "мотолыги" вооружили "рогатками" - 23-мм скорострельными зенитными пушками ЗУ-23, на часть машин установили крупнокалиберные пулеметы ДШК, КПВ или автоматические гранатометы АГС-17.

В видеорепортаже можно также увидеть двухосный Урал-43206, буксирующий "Молотилку" - 57-мм орудие С-60, и ГАЗ-66. Ставшие достаточно редкими "шишиги" в сирийской армии массово заменяли на более современные ГАЗ-3308 "Садко". Однако небольшое количество таких машин все еще применяется для различных целей, в том числе установки пулеметных установок и транспортировки минометов.


Алексей Моисеев

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Страны
Сирия
Продукция
АГС-17
БМП-1
МТ-ЛБ
Стрела-10
Т-62
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
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