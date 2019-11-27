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Российская газета

Таинственной российской ракетой "воздух-воздух" заинтересовались в США

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Заинтересовавшая американских экспертов ракета - сверху.
Заинтересовавшая американских экспертов ракета - сверху.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ТАСС

В США разглядели новое вооружение для Су-57 в загадочной короткой ракете, презентованной в Москве.

Издание The Drive обратило пристальное внимание на безымянную ракету класса "воздух-воздух", которую представили на выставке НПО "Вымпел" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Экспозиция была приурочена к 70-летию предприятия.

Автор отмечает, что на стенде была ракета, созданная, вероятно, на базе советской Р-77. Она значительно короче других представителей этого семейства. А потому эксперт делает вывод, что "таинственная ракета" идеально подошла бы для пусковых установок в небольших боковых отсеках истребителя Су-57.

В целом конфигурация этого образца аналогична ракете Р-77, но различия, все же, имеются.

"Сопло шире, что может указывать на то, что она обладает возможностью управления вектором тяги", - полагает автор.

Носовая часть ракеты также напоминает Р-77. Советская предшественница, отмечает журналист, обладала полуактивной радиолокационной системой наведения. Была она оснащена и инфракрасным поиском. Так, что возможно, все эти возможности будут и у новой ракеты.

Особое внимание автор обращает на маленькие отверстия в передней части - они могут быть предназначены для лазерного бесконтактного взрывателя. Он срабатывает на определенном расстоянии от вражеского самолета, выпуская облако поражающих элементов.

В заключение статьи эксперт отмечает, что такое компактное оружие расширит возможности Су-57, так как позволит ему нести большее число ракет.


Олег Корякин

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Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
РВВ-АЕ
Компании
Корпорация ТРВ
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