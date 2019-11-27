Польша вернет на службу истребители МиГ-29

Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29. Самолеты не поднимались в небо после падения истребителя в Мазовецком воеводстве. ЧП произошло весной нынешнего года.

Кстати, в июле 2018 года случился инцидент еще с одним МиГ-29. Самолет разбился. Летчик успел катапультироваться, но тоже погиб, пишет ТАСС. После анализа введенных в действие рекомендаций, командующий принял решение о возобновлении полетов МиГ-29. Отмечается, что все это время истребители находились на постоянном техническом обслуживании.

На вооружении Военно-воздушных сил Польши стоят 27 МиГ-29. Но власти хотят постепенно их заменить.

МиГ-29 - советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первый полет совершил 6 октября 1977 года. На вооружении стоит с июля 1983 года.

Светлана Цыганкова