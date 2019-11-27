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Российская газета

Неубиваемый автомат: АК-103 испытали безостановочной стрельбой

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Эксперты концерна "Калашников" решили проверить, какой темп стрельбы выдержит автомат АК-103. Для этого инженер-оружейник Георгий Губич в режиме безостановочной стрельбы очередями расстрелял 1400 патронов калибра 7,62 мм.

После 660 выстрелов ствол автомата раскалился до ярко-алого цвета и изогнулся. Затем из-под ствольной накладки вырвалось открытое пламя. Огонь частично оплавил цевье, теплозащитный экран и накладку газовой трубки. Тем не менее ударно-спусковой механизм продолжал работать без изменений и автомат стрелял. Все пули попали в цель и пробили бруски из сухой березы толщиной 150 мм.

Напомним, что автомат АК-103 калибра 7,62 миллиметра является современной модификацией АКМ. Приклад, магазин, цевье, ствольная накладка и пистолетная рукоятка изготовлены из пластика и обладают высокой ударопрочностью. На АК-103 можно устанавливать 40-миллиметровый подствольный гранатомет или штык-нож. Имеется боковая планка для установки оптических и ночных прицелов. Магазин автомата вмещает 30 патронов, темп стрельбы - 600 выстрелов в минуту. Общая длинна автомата - 94,3 сантиметра, вес - 3,6 килограмма.

В 2018 году спецназ Пакистана, Саудовской Аравии и Египта выбрал российские АК-103, а Индия приобрела лицензию для выпуска автомата.


Николай Грищенко

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Страны
Египет
Индия
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
АК-103
Компании
Концерн Калашников
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