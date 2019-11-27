Войти
Известия.ru

Шойгу по телефону обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны Франции

401
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Флорансом Парли по поводу ситуации в Сирии, сообщает "РИА Новости" во вторник, 26 ноября.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, а также ПО текущему состоянию российско-французского взаимодействия по военной линии", — уточнили в Министерстве обороны России, уточнив, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

В ночь на 26 ноября сообщалось, что неизвестные военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб. В настоящий момент город находится под контролем протурецких группировок. В то же время ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил о семи ударах самолетов "неизвестной принадлежности" по северо-востоку провинции Алеппо. По предварительным данным, ракетную атаку по деревням осуществили самолеты международной коалиции, возглавляемой США.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Ливан
Россия
Сирия
США
Турция
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
01.03.2019
В разведку с "Вагнером"
31.10.2017
Победа близка как никогда
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
02.12.2015
В небесах и на море
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.11 12:29
  • 2
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 12:22
  • 3
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 12:15
  • 106
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 27.11 12:15
  • 5
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 27.11 12:04
  • 1
Единый фронт с Генштабом во главе
  • 27.11 11:31
  • 46
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 11:02
  • 1951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 09:53
  • 6
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 27.11 09:36
  • 2
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 09:26
  • 51
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 09:14
  • 3
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
  • 27.11 09:09
  • 2
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
  • 27.11 08:53
  • 1
Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении
  • 27.11 06:54
  • 2
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 05:59
  • 3
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут