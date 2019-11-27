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Известия.ru

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

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Источник изображения: Фото: TASS/PA Images

13 французских военнослужащих погибли в Мали при инциденте с двумя вертолетами. Об этом сообщили во вторник, 26 ноября, в Елисейском дворце.

"Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов", — цитирует коммюнике ТАСС.

Газета Le Figaro пишет, что военнослужащие погибли в результате случайного столкновения машин в воздухе.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, сообщает НСН.

В начале ноября французский министр вооруженных сил Флоранс Парли объявила о начале операции Bourgou 4 в зоне схождения границ Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Она направлена на борьбу против вооруженных подразделений исламистов, сообщает телеканал "360". По словам главы военного ведомства, войска будут действовать в рамках ведущейся с 2014 года французской операции "Бархан".

6 ноября в Париже заявили, что спецслужбы Франции в ходе операции в Мали уничтожили лидера группировки, тесно связанной с террористической организацией "Аль-Каида", сообщает RT.

В июле в Мали боевики совершили нападение на военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции "Бархан". Погибли двое французских военных.

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Страны
Буркина-Фасо
Мали
Нигер
Франция
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