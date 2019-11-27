Войти
Российская газета

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

479
3
-1
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей. Об этом говорится в решении суда.

Напомним, военнослужащие, готовясь к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока", нарушили правила обращения с опасным оружием. Они не проверили чековые механизмы и не заметили имевшиеся разрушения индикаторной заглушки. Вопреки инструкции в момент проверочного запуска двигателя на пиропатроны изделия не были установлены заглушки с флажками "Внимание! Агрегат не подключен". В результате на пиропатроны был подан ток и произошел несанкционированный запуск двигателя изделия. Ворота ангара от взрыва были полностью вырваны, части ворот и стены разбросаны по прилегающей территории. Только по счастливой случайности не сработала боевая часть ракеты со ста килограммами взрывчатки. Разрушения от их детонации могли быть огромными.

Действия подсудимых были квалифицированы как нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (часть 1 статьи 349 УК РФ). В документе отмечается, что, в частности, Зверев должен уплатить 15 миллионов, а Чебанов 16 миллионов рублей "в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступных действий (бездействия) военнослужащих". Кроме того, оба военнослужащих должны выплатить по 60 тысяч рублей госпошлины в доход городского бюджета Симферополя. Изначально Минобороны намеревалось взыскать с военнослужащих 46,6 миллиона рублей ущерба.


Алексей Вакуленко (Симферополь)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ока ОТРК
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
03.08.2018
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО
05.04.2016
Знакомьтесь — «Искандер», которого боится НАТО (The National Interest, США)
01.02.2016
Ракетно-ядерная рулетка
23.06.2015
США не стремятся к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - Гетемюллер
15.05.2012
В России создан научно-технический задел для обеспечения модернизации и качественного развития высокоточного оружия
02.03.2007
Эксгумация РСМД
3 комментария
№1
27.11.2019 07:27
Вот уж послужили - отдали долг Родине
0
Сообщить
№2
27.11.2019 07:49
Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих»

Статья 4. Ограниченная материальная ответственность военнослужащих

1. За ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и граждане, призванные на военные сборы, несут материальную ответственность в размере причиненного ими ущерба, но не более одного оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет;
=====================
"8. Разница между размером причиненного ущерба и определенным приказом командира (начальника) воинской части или решением суда размером удержаний из денежного довольствия военнослужащего относится за счет средств, выделенных из федерального бюджета соответствующему федеральному органу исполнительной власти (федеральному государственному органу), в ведении которого находится воинская часть, решением командира (начальника) в пределах предоставленных ему прав.

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 № 145-ФЗ)"
0
Сообщить
№3
27.11.2019 09:14
Отличное решение!
Теперь к ракетам лучше вообще не подходить - попадешь на 31 лям. Проверять ракеты будут отправлять штрафников и салаг. При подозрении на нештатную ситуацию никто не пойдет проверять - ведь если взлетит склад, то оплатит государство, а если сам ненароком заденешь ракету, пытаясь спасти этот склад - будешь до пенсии выплачивать.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.11 12:29
  • 2
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 12:22
  • 3
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 12:15
  • 106
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 27.11 12:15
  • 5
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 27.11 12:04
  • 1
Единый фронт с Генштабом во главе
  • 27.11 11:31
  • 46
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 11:02
  • 1951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 09:53
  • 6
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 27.11 09:36
  • 2
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 09:26
  • 51
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 09:14
  • 3
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
  • 27.11 09:09
  • 2
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
  • 27.11 08:53
  • 1
Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении
  • 27.11 06:54
  • 2
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 05:59
  • 3
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут