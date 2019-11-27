Генсек НАТО сообщил, какой сигнал альянс посылает странам Балтии

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НАТО является единственным гарантом безопасности в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает сайт организации.

На встрече с президентом Латвии Эгилсом Левитсом он отметил, что альянс посылает балтийским странам чёткий сигнал того, что их не оставят одних перед лицом наращивания российской военной мощи. Кроме того, РФ была упомянута в связке с некой "моделью дестабилизирующего поведения".

Также Столтенберг похвалил республику за то, что та тратит положенные 2% национального ВВП на нужды обороны, напомнил о миссиях в Афганистане и Ираке, где задействованы военнослужащие из стран Балтии, а также намекнул, что в НАТО согласовали новые требования по защите критически-важной инфраструктуры, включая сети 5G.

Глава альянса упомянул гибридные и кибер-угрозы, а также новые амбиции военного блока в космическом пространстве.

При этом большой неожиданностью было упоминание Китая в контексте "новых вызовов". Территория КНР уж точно находится за географическими рамками, которые очерчены в качестве изначальной зоны действия североатлантического Договора. Очевидно, что для оправдывания активности в азиатском регионе НАТО придётся применять какую-то новую концепцию. "Новый вызов" от Китая - как вариант.