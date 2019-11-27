Войти
Военное обозрение

Генсек НАТО сообщил, какой сигнал альянс посылает странам Балтии

457
0
0

Источник изображения: topwar.ru

НАТО является единственным гарантом безопасности в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает сайт организации.

На встрече с президентом Латвии Эгилсом Левитсом он отметил, что альянс посылает балтийским странам чёткий сигнал того, что их не оставят одних перед лицом наращивания российской военной мощи. Кроме того, РФ была упомянута в связке с некой "моделью дестабилизирующего поведения".

Также Столтенберг похвалил республику за то, что та тратит положенные 2% национального ВВП на нужды обороны, напомнил о миссиях в Афганистане и Ираке, где задействованы военнослужащие из стран Балтии, а также намекнул, что в НАТО согласовали новые требования по защите критически-важной инфраструктуры, включая сети 5G.

Глава альянса упомянул гибридные и кибер-угрозы, а также новые амбиции военного блока в космическом пространстве.

При этом большой неожиданностью было упоминание Китая в контексте "новых вызовов". Территория КНР уж точно находится за географическими рамками, которые очерчены в качестве изначальной зоны действия североатлантического Договора. Очевидно, что для оправдывания активности в азиатском регионе НАТО придётся применять какую-то новую концепцию. "Новый вызов" от Китая - как вариант.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Китай
Латвия
Россия
Проекты
NATO
Похожие новости
08.11.2019
Раскол в НАТО: Меркель ответила Макрону
26.09.2018
Война в третьем мире
13.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
08.10.2015
20 целей российской военной операции в Сирии ("Publico.es", Испания)
19.07.2013
Правило винта украинской оборонки
27.12.2010
Перспективы взаимодействия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.11 12:22
  • 3
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 12:15
  • 106
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 27.11 12:15
  • 5
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 27.11 12:04
  • 1
Единый фронт с Генштабом во главе
  • 27.11 11:31
  • 46
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 11:02
  • 1951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 09:53
  • 6
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 27.11 09:36
  • 2
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 09:26
  • 51
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 09:14
  • 3
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
  • 27.11 09:09
  • 2
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
  • 27.11 09:04
  • 1
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 08:53
  • 1
Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении
  • 27.11 06:54
  • 2
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 05:59
  • 3
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут