ВС Лаоса передана вторая партия модернизированных танков T-72Б1 "Белый орел"

ЦАМТО, 26 ноября. Во вьетнамском порту Тьен Са выгружена вторая партия модернизированных танков T-72Б1 "Белый орел", предназначенных для ВС Лаоса.

Как сообщает BaoDatViet, танки (по оценке, партиями по 10 ед.) доставляются в порт Тьен Са с дальнейшим транзитом через Вьетнам, поскольку Лаос не имеет выхода к морю.

Как уже сообщал ЦАМТО, предположения о заключении контракта Россией с Лаосом на поставку партии ОБТ появились в 2017 году после проведения соревнований по танковому биатлону. В начале апреля 2018 года российское телевидение передало репортаж о визите министра обороны Лаоса генерал-лейтенанта Тянсамона Тяннялата на 61-й бронетанковый ремонтный завод под Санкт-Петербургом, в ходе которого ему были продемонстрированы модернизированные ОБТ Т-72Б1 (изделие 184-1МС).

Министр обороны Лаоса тогда заявил, что "танки и боевая техника Советского Союза сыграли важную роль в революционном деле Лаоса и в настоящее время российское оружие по-прежнему имеет высокое качество". Это явно указывало на то, что Лаос намеревался приобрести ОБТ Т-72 для своей армии.

Военнослужащим Лаоса на танковом биатлоне-2017 была представлена версия танка Т-72Б3, однако из-за высокой стоимости (3 млн. долл. за ед.) он приобретен не был. Как полагают, по этой причине Лаос выбрал более дешевую версию – T-72Б1 "Белый орел" оценочной стоимостью 1,5-2,0 млн. долл. за единицу.

Первая партия T-72Б1 для Вооруженных сил Лаоса была выгружена во вьетнамском порту Тьен Са в середине декабря 2018 года, откуда они были доставлены в Лаос автотрейлерами.

Согласно источнику на 61-м бронетанковом ремонтном заводе, Лаосу поставляются танки T-72Б1 "Белый орел" в конфигурации, аналогичной той, которые были переданы в 2015 году ВС Никарагуа.