В Японии создали роботизированный комплекс для поиска морских мин

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Японские ВМС в недалеком будущем могут получить на вооружение морских роботов, способных самостоятельно обнаруживать морские мины. Как передает "NPlus1" со ссылкой на Jane’s, японская корпорация IHI объявила о разработке соответствующего роботизированного комплекса.

Японская корпорация разработала роботизированный комплекс, состоящий из двух роботов, способных в автоматическом режиме вести поиск морских мин и передавать информацию о них на корабль-носитель. Вернее, мины ищет один робот, второй является ретранслятором и обеспечивает связь с кораблем.

Согласно заявлению разработчиков, японский робот-поисковик мин имеет дину 5 метров при диаметре в 69 см и массе 990 кг. Скорость перемещения под водой составляет 4 узла (7,4 км/час), глубина погружения - 200, 600 и 3000 метров в зависимости от бортового оборудования. Автономность - 24 часа.

Робот оснащен гидролокатором бокового обзора, многолучевым сонаром и цифровой камерой высокого разрешения. Он может обнаруживать и распозновать различные подводные объекты и с помощью акустического модема передавать изображение и другие данные на робота-рентралятора. Ретранслятор по радиоканалу передает их дальше на корабль-носитель.

Ретранслятор представляет собой небольшой надводный аппарат с перископической антенной, обеспечивающий связь и передачу данных на основной корабль, являющийся носителем комплекса.

По мнению разработчиков, использование роботизированного комплекса для поиска мин значительно безопаснее традиционных поисков с помощью кораблей-тральщиков.