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Известия.ru

"Рособоронэкспорт" назвал сроки подписания нового контракта с Турцией по С-400

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Контракт на поставку второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400 для Турции планируется подписать в 2020 году. Об этом 26 ноября сообщили "РИА Новости" со ссылкой на генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

"Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов", — сказал он.

Михеев добавил, что военно-техническое сотрудничество с Анкарой не ограничивается поставками исключительно С-400.

Накануне, 25 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что вооруженные силы Турции начали в районе Анкары тестирование радаров С-400. Отмечалось, что оборудование будут испытывать вместе с боевыми самолетами ВВС Турции. Предположительно, в районе будут пролетать на разных высотах самолеты F-16.

Соглашение на поставку российских ЗРК С-400 Москва и Анкара заключили в 2017 году. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут до 2 января 2020 года.

Американские власти неоднократно выступали против этого соглашения и грозили санкциями и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35.

С-400 "Триумф" — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения объекта — до 600 км, радиус зоны поражения — 400 км.

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