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Деловая газета "Взгляд"

Россия передала Монголии два МиГ-29

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МиГ-29УБ
Фотография двухместного истребителя МиГ-29УБ (МиГ-29УБМ; тип "9-53Р") с синим бортовым номером "50" новой постройки в составе 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России. Приволжский (Астраханская область), июнь-декабрь 2016 года.
Источник изображения: Антон Громов / antonio-d50.livejournal.com

Монголия получила от России два учебно-боевых истребителя МиГ-29УБ, сообщили в Минобороны.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации 26 ноября в городе Улан-Батор состоялась торжественная церемония по передаче Монголии двух учебно- боевых истребителей МиГ-29УБ в рамках оказания военно- технической помощи. Символично, что сегодня, в День независимости Монголии, Российская Федерация передала братскому монгольскому народу авиационную технику, которая повысит боевой потенциал авиации Вооруженных сил Монголии, послужит надежным щитом для мирного монгольского неба и внесет значительный вклад в укрепление российско- монгольского военного и военно-технического сотрудничества", – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Там подчеркнули, что российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, "отличаются традиционным добрососедством, носят всеобъемлющий характер и ориентированы на дальнейшее развитие в духе стратегического партнерства".

В Минобороны отметили также, что в военной сфере российская сторона постоянно принимала активное участие в строительстве Вооруженных сил Монголии, в том числе в оснащении монгольских ВВС авиационной техникой и подготовке кадров.

Напомним, 3 сентября президент России Владимир Путин и монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Продукция
МиГ-29
Персоны
Путин Владимир
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