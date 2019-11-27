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Хуситы отстрелялись по F-15 "по-советски"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Йеменское движение "Ансар Аллах" серьезно потеснило войска саудовской коалиции, нанеся им большие потери. Несмотря на то, что повстанцы не являются регулярной армией, у них получается наносить своим противникам существенный урон.

Поступила информация, что хуситы сбили истребитель F-15 "Игл" производства США. Он встретился в воздухе с ракетой советского производства.

Дело в том, что Советский Союз длительное время поддерживал Южный Йемен, поставляя ему военную технику, которая в большинстве своем оказалась у повстанцев. В результате хуситы используют такие системы ПВО, как ЗРК "Куб", "С-75 Двина", "С-125 Нева", а также другое вооружение.

Согласно имеющимся данным в провинции Саада ракетой ЗРК "С-125 Нева" был сбит саудовский F-15, который этой стране поставили США. Таким образом, устаревший комплекс ПВО сумел "снять с неба" современный американский истребитель, что говорит о том, что его еще рано "списывать со счета".

Эксперты Free News уверены, что НАТО во главе США панически боятся поставок российского оружия в любые страны мира. Дело в том, что даже устаревшие образцы способны доставить много неприятностей американской армии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
КУБ
С-125
Проекты
NATO
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