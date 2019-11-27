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Российская газета

Испытания новейшего броневика для ВДВ показали на видео

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В сети появились редкие кадры бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" во время завершающей фазы государственных испытаний на подмосковном полигоне.

Одновременно тестируют несколько машин, пишет "Звезда". Одна ведет огонь на предназначенной для этого директрисе - "летающий броневик" оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с 30-миллиметровой автоматической пушкой и пулеметом. Другая под огнем сама - ее практически в упор расстреливают из снайперской винтовки. Бронированные двери и окна держат удар пуль со стальным сердечником. Также в программе испытаний длительные дорожные тесты - на выносливость ходовой части.

"Тайфун-ВДВ" выполнен по схеме "несущий бронекорпус" - для снижения массы машины и возможности десантировать броневик с парашютом конструкторам пришлось отказаться от рамы. Машина защищена от стрелкового оружия вплоть до СВД и выдерживает взрыв до шести килограммов тротила под колесами и четырех - под днищем. Все сиденья травмобезопасные, есть крепления для личного оружия.

Боекомплект установленного на крыше боевого модуля 300 снарядов и 1200 патронов. Оружие стабилизировано в двух плоскостях, система наведения оснащена телевизионным и инфракрасным каналами для работы в темное время суток. В движение десантный "Тайфун" приводит 350-сильный дизель КамАЗ - с ним 13,5-тонная машина разгоняется по шоссе до 100 км/ч, преодолевает 30-градусные подъемы и брод глубиной до 1,9 метра. Запаса топлива в двух баках хватает на 1200 километров.


Антон Валагин

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Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Тайфун-ВДВ
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