Россия произведет оружия на 230 миллиардов долларов

За последние 19 лет российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) получил от зарубежных заказчиков более 165 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости генеральный директор Рособороэкспорта Александр Михеев.

По его словам, это "обеспечивало финансовую устойчивость многих предприятий ОПК, позволяло им инвестировать средства в разработку новых образцов вооружения и военной техники и модернизацию производственных мощностей".

Суммарный портфель внешнеторговых контрактов руководитель оценил в 230 миллиардов долларов.

В октябре помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что международные продажи оружия России и Китая сопровождаются поставками "неудачных систем" и "недостаточной подготовкой".

В июле китайские компании впервые вошли в рейтинг 100 самых крупных военно-промышленных поставщиков по версии Defense News, обогнав российские предприятия.