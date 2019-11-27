Politico (США): проявит ли себя настоящая НАТО?

"Политико" продолжает тему, поднятую заявлением Макрона о "смерти мозга НАТО". Автор делит НАТО на военную и политическую части и рассказывает, как разногласия между главами европейских государств и Трампом мешают солдатам альянса. Основным врагом организации автор по-прежнему считает Россию.

Политические разногласия ослабляют военные успехи этого оборонительного альянса.

Париж - Существует два Североатлантических альянса. Есть слаженная военная машина, которая составляет планы, занимается подготовкой войск и их взаимодействием, адаптируясь к новым угрозам безопасности в Европе и Северной Америке. И есть политический альянс, который зависит от единства и решимости руководителей по обе стороны Атлантики.

Первый альянс (назовем его НАТО 1) действует довольно успешно. После 25-летнего спада растут военные расходы, медленно повышается боевая готовность, а в прибалтийских странах и Польше сформированы силы прикрытия для сдерживания возможной российской агрессии. Идет работа по противодействию кибернетическим, гибридным и космическим угрозам, и создаются подкрепления быстрого реагирования.

Второй альянс (назовем его НАТО 2) в большой беде. Американский президент Дональд Трамп, назвавший НАТО "устаревшей", любит обливать желчью европейские страны по поводу оборонных расходов, торговли, климатических изменений, а теперь еще и их нежелания забрать к себе захваченных в Сирии джихадистов.

Так называемая четверка в составе США, Британии, Германии и Франции, которая является неформальной основой НАТО и десятилетиями формирует принимаемые Западом решения, в эпоху Трампа прекратила свое существование, о чем говорят информированные люди.

Лидеры стран альянса из Твиттера узнают о президентских решениях, напрямую влияющих на их безопасность и стратегические интересы. Взаимодействия и координации в рядах НАТО очень мало, что стало ясно в прошлом месяце, когда Трамп приказал вывести с севера Сирии американский спецназ, где тот боролся с боевиками из "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация - прим. перев.) вместе с французскими и британскими коммандос. При этом американский президент даже не подумал о том, чтобы посоветоваться с союзниками по НАТО.

Хаотичный отвод войск из Сирии, позволивший члену НАТО Турции перейти границу и начать наступление на находящихся в союзе с Западом курдов (опять же, без каких-либо консультаций), заставил французского президента Эммануэля Макрона поставить НАТО диагноз - "смерть мозга", а также призвать европейцев наращивать собственный оборонный потенциал. США, сказал Макрон, отворачиваются от Европы.

Две НАТО - отлаженная военная машина и неработоспособное политическое семейство - будут выставлены на всеобщее обозрение 4 декабря, когда лидеры альянса проведут короткую рабочую встречу в пригороде Лондона в честь 70-й годовщины этой организации.

Безусловно, НАТО 1 есть что обсудить. Белый дом заявил, что Трамп, как всегда, хочет поговорить о военных расходах, а также об угрозах важнейшим объектам инфраструктуры, телекоммуникациям, в киберпространстве и со стороны терроризма.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмахивается от заявлений о том, что в НАТО наступил кризис, и хочет, чтобы лондонский саммит стал демонстрацией растущих военных бюджетов союзников (Европа и Канада увеличили оборонные расходы на 100 миллиардов долларов) и прогресса на пути выполнения поставленной перед НАТО цели по повышению боевой готовности (она предусматривает, что в кризисной ситуации 30 боевых кораблей, 30 авиационных эскадрилий и 30 батальонов сухопутных войск будут готовы к ведению боевых действий в течение 30 дней).

Проблема альянса в том, что такая статистика и такие декларации не будут иметь никакого смысла, если НАТО лишится своей политической воли и в случае возникновения кризиса не сможет консультироваться и действовать. В эпоху стремительных и неоднозначных гибридных конфликтов с участием солдат без знаков различия и с применением диверсий, кибератак и дезинформации крайне важным является стремительное принятие решений.

Проводя два года тому назад командно-штабные учения по сценарию гибридной войны, Совет Североатлантического договора пять дней колебался, не зная, вводить или нет в бой Объединенную оперативную группу повышенной боеготовности, которая является подразделением кризисного реагирования НАТО и может быть мобилизована в кратчайшие сроки. В итоге верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе был вынужден сообщить, что развернуть эту группу уже невозможно.

А что произойдет в случае реального кризиса? Не склонная к конфликтам Германия будет тормозить принятие решений, советуясь с бундестагом? Дружащие с Россией страны НАТО, такие как Венгрия, будут заниматься обструкцией? На чью сторону встанет авторитарный турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган? И не повиснет ли судьба всего НАТО на волоске, находясь в полной зависимости от одного-единственного твита американского президента?

Политический альянс, который должен составлять основу альянса военного, срочно нуждается в ремонте. Тем не менее, в Лондоне большая часть союзников и руководителей НАТО сосредоточится на том, чтобы не вступить в очередную перебранку с Трампом, которая порадует российского президента Владимира Путина. (Эту встречу не стали называть официальной, чтобы не составлять коммюнике и избежать катастрофы, случившейся на предыдущей встрече в июле 2018 года, когда Трамп отругал союзников за то, что они не выполняют свои обязательства по расходам на оборону.)

Руководители Германии, Польши и Британии быстро дистанцировались от критических высказываний Макрона в адрес НАТО и заявили, что альянс по-прежнему исключительно важен для европейской безопасности. Втайне многие из них разделяют недовольство французского президента Трампом и обеспокоены тем, что Вашингтон переключит свое внимание с Европы на Китай. Но большинство по-прежнему отдает предпочтение непостоянному американскому гегемону, а не французскому, который слабее и преследует собственные цели.

Союзники из стран Центральной Европы, которые находятся ближе всего к России и рассчитывают на гарантии безопасности США, подкрепленные ядерным оружием, были в особенности раздражены заявлениями Макрона, а также его недавними попытками сближения с Путиным.

Но НАТО сегодня вообще не знает, какие болезненные вопросы будут обсуждаться на встрече ее лидеров. Германия на прошлой неделе предложила министрам иностранных дел стран альянса создать экспертную группу, возможно, под председательством самого Столтенберга, которая укрепит политическую составляющую НАТО и улучшит координацию. Это просто идеальный способ отложить решение проблемы в долгий ящик. Другие министры иностранных дел заявили, что подумают об этом.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, который будет проводить лондонский саммит за неделю до всеобщих выборов, хочет продемонстрировать, что Британия останется в центре трансатлантических отношений и европейской безопасности даже после выхода из Евросоюза, и не превратится во "второразрядного игрока", о чем предупреждал покидающий свой пост председатель Европейского совета Дональд Туск.

Несмотря на все свои недостатки, язвительное замечание Макрона о "смерти мозга" было необходимой попыткой открыто заявить о проблемах НАТО 2 и убедить европейцев в необходимости делать больше для самих себя.

Если ЕС сможет использовать общие средства и увеличенные военные расходы для наращивания потенциала, совершенствования инфраструктуры военных подкреплений, интегрирования кибернетической обороны и повышения эффективности закупок оружия, это будет выгодно как НАТО, так и Европе.

Самая большая опасность для этого плана заключается в том, что Европа может снова раздать массу обещаний об укреплении собственного военного сотрудничества, а потом их не выполнить, а Соединенные Штаты при Трампе будут и дальше в одиночку продвигаться вперед, ни с кем не советуясь и оставляя НАТО позади в клубах пыли.

Иными словами, риск состоит в том, что НАТО 2 в очередной раз ослабит НАТО 1.

Пол Тейлор (PAUL TAYLOR)