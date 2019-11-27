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ЦАМТО

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" опроверг стереотип о неплатежеспособности стран Африки

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Военнослужащий ВС Анголы
Военнослужащий ВС Анголы.
Источник изображения: dokonline.com

ЦАМТО, 26 ноября. Неплатежеспособность стран Африки в отношении закупок оружия является не более чем неверным стереотипом, регион обладает огромным потенциалом к росту, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Сегодня тезис о бедности и неплатежеспособности стран Африки является не более чем неверным стереотипом. Этот регион обладает огромным потенциалом к росту, который раскрывается уже сегодня", – сказал А.Михеев.

Он подчеркнул, что основные страны-производители вооружения и военной техники видят экономический рост африканских государств и их стремление к защите собственных территорий и суверенитета. Они готовят им коммерческие предложения в области ВТС. Россия не собирается быть сторонним наблюдателем, и также активно работает на этом рынке.

"Рособоронэкспорт" сегодня готов развивать с африканскими партнерами сотрудничество на уникальных условиях. Мы предлагаем не только прямые поставки российской оборонной продукции, но и реализуем различные инфраструктурные проекты в области космической деятельности, строительства заводов по производству стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также баз капитального ремонта и обслуживания техники всех видов вооруженных сил", – сказал "РИА Новости" А.Михеев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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