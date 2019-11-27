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Российская газета

В Черном море две субмарины провели "подводную дуэль"

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Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

Торпедные стрельбы и уничтожение вражеской субмарины выполнили на учениях экипажи подводных лодок Черноморского флота. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 2 ранга Алексей Рулев.

- Подводная лодка "Новороссийск" провела "охоту" на субмарину условного противника, роль которой выполняла ПЛ "Колпино". Экипажу ПЛ "Новороссийск" требовалось обнаружить и уничтожить подводную цель, используя поддержку надводных кораблей и морской авиации ЧФ, - рассказал Рулев.

На учениях подлодки также совместно прошли район минных заграждений противника при помощи морского тральщика "Турбинист".

Кроме этого, экипажи провели торпедные стрельбы в одном из тренировочных полигонов в акватории Черного моря.

Справка "РГ"

Подводные лодки "Новороссийск" и "Колпино" - представители модернизированного проекта 636.3 "Варшавянка", носители крылатых ракет "Калибр". На ЧФ в 2014-2016 годах поступили шесть таких субмарин, построенных на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Подлодки считаются одними из наименее шумных в мире. При сравнительно небольших размерах, вооружены мощными торпедными и ракетными установками. За скрытность в НАТО их прозвали "Черными дырами".

Дизель-электрическая подлодка длиной 73 метра развивает скорость под водой 20 узлов, может погружаться на глубину до 300 метров и 45 суток находиться в автономном плавании. Имеет шесть носовых автоматически заряжающихся торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, вооружена минами и торпедами, переносными зенитно-ракетными комплексами.


Юлия Крымова (Севастополь)

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