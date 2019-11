Парламент Тайваня одобрил специальный бюджет для закупки истребителей F-16V

Источник изображения: Chiang Kuan-lun / Liberty Time (via www.facebook.com/Scramblemagazine )

ЦАМТО, 26 ноября. Парламент Тайваня 22 ноября одобрил специальный бюджет в сумме 247,2 млрд. тайваньских долл. (8,1 млрд. долл. США) для закупки 66 новых истребителей F-16V.

По информации Taiwan News, законодатели достигли консенсуса по окончательной сумме в ходе межпартийных переговоров, урезав бюджет логистической поддержки на 10 млн. тайваньских долл. Таким образом, законодательному органу Тайваня потребовалось 46 рабочих дней на утверждение Специального закона о закупке новых истребителей и специального бюджета на эти цели. По оценке тайваньских обозревателей, это является рекордным для Тайваня показателем.

Согласно одобренному в сентябре 2019 года специальному законопроекту о покупке F-16V, пакет приобретения включает поставку 66 самолетов, сопутствующего оборудования и услуг, а также приобретение, обслуживание, разработку и производство вспомогательных систем.

Как заявлено, Тайвань приобретает F-16V по цене 121 млн. долл. за единицу, что является самой низкой стоимостью среди стран, которые заключили сделки по покупке самолетов этого типа.

Финансирование закупки будет осуществляться за счет кредитов, а также избыточных доходов за предыдущий финансовый год. Если стоимость закупки самолетов превысит одобренную сумму из-за колебаний обменного курса, правительство может покрыть дополнительные расходы из ежегодного госбюджета.

В ходе обсуждения было заявлено, что решение о покупке F-16V, а не F-35B, было принято в связи с тем, что даже в случае согласия Вашингтона на продажу самолетов 5-го поколения, их прибытия на Тайвань потребовалось бы ожидать более 10 лет, а поскольку срок эксплуатации имеющихся F-16 превышает 20 лет, следствием подобной задержки стала бы угроза безопасности летчикам ВВС и снижение эффективности системы противовоздушной обороны страны.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2019 года Госдепартамент США одобрил продажу в рамках программы "Иностранные военные продажи" Тайбэйскому представительству по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 66 истребителей F-16C/D Block.70, а также сопутствующего оборудования и услуг поддержки общей стоимостью до 8 млрд. долл.

В конце октября глава военного ведомства Тайваня заявил, что Министерство обороны получило из США письмо с предложением по продаже самолетов F-16V. Спустя несколько дней, 29 октября, парламент Тайваня принял Специальный закон о закупке истребителей, который ограничил бюджет этой программы суммой в 250 млрд. тайв. долл., а 31 октября Кабинет министров Тайваня (Исполнительный Юань) утвердил специальный бюджетный запрос в размере 247,2 млрд. тайв. долл. (8,12 млрд. долл.) для финансирования закупки в США 66 новых истребителей F-16V.