Газовоз "Газпрома" прибыл на крупнейший терминал СПГ в США. По контракту с международным трейдером, судно будет доставлять американский сжиженный газ в Европу.

Это не первый раз, когда ультрасовременные российские суда занимаются развозкой СПГ из США. У подконтрольного государству "Совкомфлота" три танкера СПГ работают на американском маршруте.

По данным навигационного портала Marinetraffic, плавучий регазификационный терминал "Маршал Василевский", который принадлежит "Газпрому", прибыл в Мексиканский залив и находится в режиме ожидания для подхода к терминалу СПГ Sabine Pass. Это первый и крупнейший в Соединенных Штатах завод по сжижению газа, чья мощность составляет сейчас 41 млрд кубометров в год.

До американский миссии "Маршал Василевский" три месяца стоял у Роттердама в аренде у австрийской OMV, а первоначально использовался как часть альтернативного пути снабжения Калининграда газом. По данным агентства Reuters, газовоз "Газпрома" находится во фрахте у международного энергетического трейдера Gunvor и будет осуществлять доставку американского СПГ в страны ЕС.

Использование "Маршала Василевского" - далеко не первый случай привлечения российских газовозов для доставки американского сжиженного газа в Европу и Азию. Активно такими поставками занимаются суда крупнейшей российской судоходной компании ПАО "Совкомфлот", 100% акций которой принадлежат Российской Федерации.

Eadaily отмечает, что из четырех газовозов класса "Атлантикмакс", три, по данным навигационных порталов, развозили в этом году американский сжиженный газ.