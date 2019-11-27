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Военно-промышленный курьер

Сантехника и газ стали темой разговора Зеленского с президентом России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Транзит газа и передача Москвой Киеву трех военных кораблей стали одними из главных тем в разговоре президентов России и Украины Владимира Путин и Владимира Зеленского.

Как сообщает Кремль, телефонный звонок состоялся по инициативе украинской стороны.

В рамках подготовки к саммиту в "нормандском формате", который запланирован в Париже на 9 декабря, главы государств обсудили вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

"Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года", - сказали в Кремле.

Пресс-служба украинского лидера сообщила, что Владимир Зеленский в разговоре с Путиным подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах.

В частности, Киев, приняв суда, заявил, что не хватает имущества, в том числе унитазов и вооружения.

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Страны
Россия
Украина
Компании
ГАЗ Группа
Персоны
Путин Владимир
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