В Китае идет охота на японских шпионов

С 2015 года в Китае по подозрению в преступлениях против национальной безопасности были задержаны 14 граждан Японии.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на данные МИД Японии.

Отмечается, что обвинительные приговоры вынесены уже девяти японским гражданам. При этом в Токио не имеют подробной информации о содержании таких обвинения, поскольку японские власти не получали никаких письменных уведомлений по этому поводу.

Регнум также сообщает, что накануне официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что японским властям следует объяснить своим гражданам необходимость чёткого соблюдения законов Китая и действующих в стране общепринятых правил, чтобы "они не предпринимали в КНР нелегальные действия и воздерживались от преступлений".