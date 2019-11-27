Кибератаки нанесли существенный урон интернет-сообществу исламских террористов

Специальные службы Европы провели крупномасштабную кибератаку на инструменты интернет-пропаганды радикальных исламистов.

В операции приняли участие правоохранители из 30 государств, включая Германию, заявили в Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA), передаёт Deutsche Welle.

Координацией четырёхдневного мероприятия занималась полицейская служба Европейского союза (Европол). По её данным, в ходе операции были заблокированы тысячи интернет-сайтов, имеющих отношение к террористической группировке ДАИШ ("Исламское государство" - запрещено в РФ), а также радикальные исламистские группы и каналы в мессенджерах.

Среди удалённого контента - пропагандистские видеоролики, материалы, которые "возвеличивают или поддерживают терроризм и экстремизм". Одной из основных мишеней кибератаки стало "информагентство" ИГ Amaq.

Ранее сотрудники профильного отдела BKA направили в Европол предложения по удалению более 1300 аккаунтов в мессенджерах и свыше 200 интернет-ссылок. С октября 2018 года по ноябрь 2019-го провайдерам было предложено удалить почти 13 тысяч ссылок, они исполнили запросы примерно в 60 процентах случаев.