Россия запустила "запрещенный" США спутник

Минобороны России запустило на околоземную орбиту спутник-инспектор, сообщает РИА Новости.

Старт ракеты "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА) произошел в ночь на 26 ноября с космодрома Плесецк (Архангельская область). В Минобороны отмечают, что данный КА создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, а оптическая аппаратура на его борту позволяет осуществлять съемку поверхности Земли.

В июле в США предложили ввести запрет на приближение к любому важному американскому КА других спутников на определенное расстояние, например 50 километров в случае геосинхронной орбиты.

В апреле 2018 года Центр стратегических и международных исследований (США) опубликовал отчет "Оценка космических угроз — 2018", в котором основными странами, потенциально располагающими разного рода средствами воздействия на американские спутники, назывались Китай, Россия, Иран и Северная Корея.