Новая "химатака": "Белые каски" готовят провокацию в Сирии

В Минобороны заявили о подготовке "Белыми касками" провокаций в Идлибе

Организация "Белые каски" совместно с сирийскими террористами готовит провокации с инсценировкой применения химоружия в населенных пунктах в Идлибе, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что боевики уже отбирают людей для участия в съемках.

В Минобороны России сообщили о намерениях боевиков "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в России)) совместно с неправительственной организацией "Белые каски" осуществить провокации с инсценировкой применения химоружия в населенных пунктах в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

"Для участия в съемках сцен, изображающих последствия авиационных ударов и применения отравляющих веществ, боевиками отбираются местные жители", - говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

В министерстве, в частности, ссылаются на сведения, полученные от жителей населенного пункта Сармада, расположенного в 30 км к северо-востоку от Идлиба.

По информации российского Минобороны, в начале ноября туда в сопровождении вооруженных боевиков прибыли неизвестные люди и колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами.

Как указали в пресс-службе, в одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.

В Минобороны уверены, что фальшивые ролики, которые якобы свидетельствуют об уничтожении гражданских объектов в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов, а также о применении химоружия в Идлибе, разместят в соцсетях и представят как доказательства преступлений сирийского правительства и действий ВКС России против мирных граждан.

Организация "Белые каски" получила широкую известность и поддержку на Западе. Она объявляет своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. При этом сирийское правительство обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России деятельность "Белых касок" называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии.

Москва регулярно предупреждает о возможности провокаций с использованием химического оружия в Сирии со стороны этой организации и боевиков. В очередной раз об этом сообщили в МИД в начале ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что такие инциденты в Идлибе "могут произойти в любое время".

В конце января о подготовке "Белых касок" к съемкам инсценировок химатак в Сирии сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отмечала, что организация привезла в Идлиб необходимое для этого оборудование. Захарова обратила внимание, что террористы альянса группировок "Хайат Тахрир аш-Шам" наращивают свои силы на линии соприкосновения с правительственными войсками Сирии.

"По имеющейся информации, группа активистов печально известной псевдогуманитарной организации "Белые каски" заготовила в нескольких больницах Идлиба необходимое оборудование для съемок подобных провокационных акций", - рассказала официальный представитель МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство возлагает на "Белые каски" ответственность и за провокацию в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. В организации утверждают, что 7 апреля 2018 года там якобы имела место химатака со стороны правительственных сил Сирии. Это позволило Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам сирийских войск.

В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" привела кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, среди которых были и дети. Впрочем, через некоторое время люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. По словам одного из очевидцев, неизвестные устроили панику в городе, а затем попытались собрать людей в больнице, где их поливали водой, ничего не объясняя. После людей отпустили.

Работавшие в то время в больнице врачи подтвердили, что у пациентов не было признаков химического отравления.

В МИД России решили, что цель таких вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими войсками - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Кстати, о готовящейся боевиками провокации с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте в Генштабе предупреждали заранее.

Лидия Мисник