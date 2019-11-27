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ЦАМТО

Российская база в Таджикистане впервые получит новейший комплекс радиопомех "Поле-21"

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Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане.
Источник изображения: "Московский Комсомолец"

ЦАМТО, 26 ноября. Группировка средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Таджикистане впервые будет усилена новейшим комплексом радиопомех "Поле-21".

Первый комплект специальной аппаратуры будет доставлен самолетами военно-транспортной авиации на аэродром Гиссар в Таджикистане до конца текущего года.

Комплекс "Поле-21" предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, БЛА и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры, использующей сигналы, идущие по каналам глобальных спутниковых и радионавигационных систем.

Комплексное применение "Поле-21" в совокупности с имеющимися средствами РЭБ "Житель", "Силок" и "Лесочек" существенно повысит защищенность российского соединения от применения беспилотных летательных аппаратов, средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также наведения высокоточного оружия.

Аппаратура новейшего комплекса позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Автоматизированная система комплекса хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и может работать в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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