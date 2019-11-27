MD Helicopters завершила поставку вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор" ВС Афганистана

ЦАМТО, 26 ноября. Компания MD Helicopters Inc (MDHI) 22 ноября сообщила о поставке ВВС Афганистана пяти легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор" в рамках 5-летнего контракта общей стоимостью 1,4 млрд. долл.

Как сообщается, пять вертолетов были отправлены из аэропорта Меса-Гейтвей (шт.Аризона) на борту самолета "Боинг-747" и прибыли в Кандагар 27 октября 2019 года. Машины были повторно собраны и подготовлены к эксплуатации в течение 10 дней. После этой поставки общее количество учебных и боевых вертолетов MD-530F в составе ВВС Афганистана достигло 60 ед.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2017 года MDHI и командование СВ США заключили 5-летнее соглашение на поставку до 150 легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530 (MD-530F "Кайюс Уорриор" и/или MD-530G) для стран-партнеров США. Общая стоимость продажи была оценена в 1,385 млрд. долл. Соглашение предусматривало, что поставки должны выполняться партиями, а объемы закупок и место проведения работ будут определяться в рамках отдельных заказов. Как планировалось, реализация программы должна быть полностью завершена к 31 августа 2022 года.

Начальный заказ стоимостью 176,6 млн. долл. предусматривал поставку 30 новых MD-530F ВВС Афганистана со сроком исполнения до сентября 2019 года. Передача техники афганской стороне по этому контракту началась в сентябре 2018 года.

По информации MD Helicopters, в рамках базового соглашения она выполняет заказы на поставку еще 24 вертолетов (ранее официально сообщалось о закупке MD-530F для ВС Кении и Ливана).

Первый контракт на поставку 6 вертолетов MD-530F для обучения афганских пилотов СВ США заключили с MD Helicopters в марте 2011 года. Машины были поставлены в сентябре 2011 года.

В сентябре 2014 года СВ США заключили с MD Helicopters контракт на поставку ВВС Афганистана 12 новых вертолетов, а в январе 2016 года подписали еще одно соглашение на поставку 12 MD-530F "Кайюс Уорриор" с комплектом боевых систем EMEP (Enhanced-MEP).

Поставка MD-530F является одним из направлений реализации программы замены в составе ВВС Афганистана вертолетной техники российского производства западными образцами. Для замены Ми-17 США также поставляют ВВС Афганистана восстановленные вертолеты UH-60 "Блэк Хок" из числа находящихся на хранении.