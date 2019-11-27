На орбиту выведен военный спутник-инспектор в интересах Минобороны России

ЦАМТО, 26 ноября. Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Ракета-носитель "Союз-2.1В" стартовала с космодрома Плесецк 25 ноября в 20:52 мск.

Аппарат создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы. Оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли, отметили в Минобороны.

С космическим аппаратом поддерживается устойчивая связь. Бортовые системы работают штатно.

Как отмечает "РИА Новости", спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите, проводя с минимально возможного расстояния внешний осмотр, бесконтактную техническую диагностику с других спутников. Среди других функций – получение информации не только со своих, но и с чужих спутников, но официальная информация об этом практически не публикуется.

Минобороны России неоднократно сообщало об испытаниях в космосе своих спутников-инспекторов, а недавно рассказало об испытаниях спутника-защитника, способного охранять от внешнего воздействия защищаемый космический аппарат.

Ранее сообщалось, что российские средства слежения наблюдают интенсивные перемещения американских военных спутников-инспекторов GSSAP на геостационарной орбите, которые проводят инспекцию других аппаратов.

Запущенный 25 ноября военный спутник пополнит уже существующую военную группировку России. Так, в июне 2017 года был запущен спутник-платформа "Космос-2519" с аналогичной аппаратурой, от которого в августе, как от "матрешки", отделился малый космический аппарат "Космос-2521", предназначенный для инспекции состояния некоего отечественного спутника (какого именно, не уточнялось).

Через два месяца "матрешка" продолжила "раскрываться": от "Космоса-2521" отделился спутник-инспектор "Космос-2523", способный с помощью специальной аппаратуры диагностировать техническое состояние некоего отечественного спутника с минимально возможного расстояния.

В августе этого года Минобороны сообщило о запуске спутников "Космос-2535" и "Космос-2536", призванных исследовать, в том числе, воздействие на российскую группировку "искусственных и естественных факторов космического пространства", а также отрабатывать "технологию их защиты", передает "РИА Новости".