ЦАМТО, 26 ноября. Болгария планирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году в рамках обязательств, утвержденных на саммите НАТО в 2014 году.

Об этом говорится в совместном заявлении США и Болгарии о стратегическом партнерстве, принятом 25 ноября по итогам переговоров президента Дональда Трампа и болгарского премьер-министра Бойко Борисова в Белом доме, передает "РИА Новости".

"Признавая необходимость укрепления нашей коллективной безопасности, Болгария намерена продолжать осуществлять инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, повышение оперативной совместимости для заявленных целей НАТО по наращиванию (оборонного) потенциала. В соответствии с обещанием по расходам на оборону, сделанным союзниками на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году, Болгария намерена продолжать осуществлять свой план по достижению целевых показателей расходов на оборону к 2024 году", – цитирует "РИА Новости" фрагмент заявления.

Ранее в 2019 году Трамп призывал партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону уже до 4% ВВП, напоминает агентство.