Российские подлодки провели торпедные стрельбы в Чёрном море

Торжественная церемония передачи подлодки "Колпино" ВМФ России на пристани АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Подлодки "Новороссийск" и "Колпино" Черноморского флота (ЧФ) провели учения с торпедными стрельбами в Чёрном море, сообщили во вторник в пресс-службе ЧФ.

"В Чёрном море прошло учение экипажей подводных лодок Черноморского флота с выполнением контрольного поиска подводной лодки условного противника и проведением торпедных стрельб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе маневров экипажи подлодок провели тренировку по преодолению минных заграждений с морским тральщиком "Турбинист".

"На втором этапе - подводная лодка "Новороссийск" провела "охоту" на субмарину условного противника, роль которой выполняла пл. "Колпино", - сообщает ЧФ.

По данным штаба флота, тренировка по уничтожению подлодки условного противника проводилась совместно с надводными кораблями при поддержке морской авиации.