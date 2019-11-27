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Интерфакс-АВН

Российские подлодки провели торпедные стрельбы в Чёрном море

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Торжественная церемония передачи подлодки "Колпино" ВМФ России на пристани АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге
Торжественная церемония передачи подлодки "Колпино" ВМФ России на пристани АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Подлодки "Новороссийск" и "Колпино" Черноморского флота (ЧФ) провели учения с торпедными стрельбами в Чёрном море, сообщили во вторник в пресс-службе ЧФ.

"В Чёрном море прошло учение экипажей подводных лодок Черноморского флота с выполнением контрольного поиска подводной лодки условного противника и проведением торпедных стрельб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе маневров экипажи подлодок провели тренировку по преодолению минных заграждений с морским тральщиком "Турбинист".

"На втором этапе - подводная лодка "Новороссийск" провела "охоту" на субмарину условного противника, роль которой выполняла пл. "Колпино", - сообщает ЧФ.

По данным штаба флота, тренировка по уничтожению подлодки условного противника проводилась совместно с надводными кораблями при поддержке морской авиации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
636.3
Военные учения
ЧФ
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