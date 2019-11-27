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Известия.ru

Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Россия завершит поставку пяти полков зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Индии в 2025 году. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его словам, стороны надеются, что дальше "всё будет идти по плану". "Работа предстоит большая исходя из объема контракта", — отметил Михеев.

Поставка первого полкового комплекта пройдет в сентябре 2021 года, ровно через два года после получения авансового платежа, передает "РИА Новости".

20 ноября стало известно, что РФ получила первый платеж от Индии за ЗРК С-400. В какой валюте был совершен платеж, не уточнялось.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Соглашение о поставке пяти полковых комплектов на сумму более $5 млрд Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года. Всего индийская сторона купила у Москвы вооружения и технику на $14,5 млрд.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Путин Владимир
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