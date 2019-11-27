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Деловая газета "Взгляд"

Военнослужащих в Крыму обязали выплатить за случайный запуск ракеты

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Ракеты Х-29ТД перед установкой на самолет
Ракеты Х-29ТД перед установкой на самолет.
Источник изображения: topwar.ru

Два военнослужащих, случайно запустивших авиационную управляемую ракету Х-29ТД в ангаре своей части на аэродроме в Саках (Крым), выплатят около 31 млн рублей по иску Министерства обороны России.

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к Николаю Звереву и Алексею Чебанову о взыскании суммы ущерба, причиненного их действиями государству, сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что военных признали виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ).

В итоге Алексею Чебанову суд назначил ограничение по военной службе на один год и три месяца, во время которого он не может быть повышен в должности и воинском звании, с удержанием 15% зарплаты в доход государства, а Николаю Звереву – год ограничения с выплатой 10%.

По данным следствия, 1 октября 2017 года техники авиачасти осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД. Нарушив регламент работ, они не проверили исправность чековых механизмов одной из ракет, что при подаче тока привело к срабатыванию пиропатронов. В итоге авиационная ракета длиной около 4 м и весом примерно 700 кг, 100 из которых приходится на взрывчатку, отправилась в полет. Ракета снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути другую аппаратуру и вторую Х-29ТД.

По итогам уголовного разбирательства, военнослужащим был заявлен иск на сумму более 46 млн рублей. Однако ущерб был сокращен до 40 млн рублей из-за решения суда о несостоятельности нескольких доводов истца, так как некоторая аппаратура была признана работоспособной, ей требовался только ремонт.

Также суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе причинение вреда по неосторожности, и снизил взыскание со Зверева до 15 млн рублей, а с Чебанова – до 16 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-замначальника продовольственной службы Южного военного округа к шести годам лишения свободы за мошенничество с пайками.

Также газета ВЗГЛЯД писала о системе добровольно–принудительных поборов в российской армии.


Анастасия Воробьева

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Х-29
Компании
Минoбороны РФ
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