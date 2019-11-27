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Деловая газета "Взгляд"

"Рособоронэкспорт" подсчитал доход от продажи оружия за 19 лет

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

"Рособоронэкспорт" за последние 19 лет поставил на экспорт оружие на сумму более 165 млрд долларов, заключил контракты на сумму около 230 млрд долларов, заявил гендиректор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.

"Всего за 19 лет "Рособоронэкспортом" поставлено на экспорт продукции военного назначения на общую сумму более 165 миллиардов долларов США, что обеспечивало финансовую устойчивость многих предприятий ОПК, позволяло им инвестировать средства в разработку новых образцов вооружения и военной техники и модернизацию производственных мощностей", – передает РИА "Новости" слова Михеева.

Он добавил, что в течение 19 лет было подписано внешнеторговых контрактов на общую сумму около 230 млрд долларов США.

Михеев рассказал также, что поставка пяти полков C-400 Индии завершится в 2025 году.

"Надеемся и дальше все будет идти по плану. Работа предстоит большая исходя из объема контракта. Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года", – сказал Михеев.

По его словам, поставка первого полкового комплекта будет осуществлена в сентябре 2021 года, ровно через два года после получения авансового платежа.

Напомним, 18 ноября гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что "Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие за рубеж на сумму не менее 13,7 млрд долларов.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Индия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
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