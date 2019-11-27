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Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки подписания контракта на поставку Турции второго полка С-400

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Прибытие С-400 в Турцию
Прибытие С-400 в Турцию.
Источник изображения: www.msb.gov.tr.

Новый опцион на С-400 для Турции предусматривает поставку второго полка, соответствующий контракт планируется подписать в 2020 году, заявил генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.

"Что касается нового опциона, то здесь речь идет о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы (третью партию С-400)", – сказал Михеев, передает РИА "Новости".

Он отметил, что контракт на поставку может быть подписан в первой половине 2020 года. "Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы", – добавил Михеев.

По его словам, техзадание предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной (частичная локализация производства отдельных элементов системы), но какое и в каких объемах пока говорить преждевременно.

"Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей", – сказал Михеев.

Ранее сообщалось, что турецкие военные в понедельник начали испытания радиолокационных систем приобретенных у России зенитных ракетных систем ЗРС С-400.

В середине ноября в Анкаре заявили, что Турция не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400. Также руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир говорил, что турецкие власти намерены ввести ЗРС в строй в апреле 2020 года.

При этом президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.



Алина Назарова

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Михеев Александр
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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