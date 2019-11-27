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Российская газета

Видео: в Турции испытали ЗРК С-400 на истребителях F-16

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Испытания ЗРС С-400 в Турции с участием истребителей F-16 показали на видео


В провинции Анкара начались испытания радаров ЗРК С-400. Они позволят отработать взаимодействие систем ПВО и военной авиации Турции.

На ролике, выложенном в youtube, видно, что в тестировании принимают участие истребители F-16.

Появляются в кадре и радиолокационные установки С-400.

Местные власти предупредили, что в ходе учений самолеты будут летать на малых и больших высотах над Анкарой. А С-400 займутся "сканированием" неба над турецкой столицей.

Между тем в США уже остро отреагировали на эти испытания.  Американский сенатор Крис Ван Холен заявил, что Турция "пересекла красную линию".

Напомним, что приобретение Анкарой российских систем С-400 привело к серьезному политическому конфликту между США и Турцией. Американские власти в связи с этой сделкой отказались поставлять ей новейшие истребители F-35, аргументируя это тем, что ЗРК С-400 смогут получить информацию о секретных технологиях самолета.


Олег Корякин

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