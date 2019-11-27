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Военное обозрение

В Китае: Истребитель J-31 версии 2.0 существенно превосходит Су-57 по малозаметности

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Источник изображения: sina.com.cn

В Китае вышел презентационный фильм, который посвящён истребителю пятого поколения J-31. Напомним, что это многоцелевой истребитель, который совершил свой первый полёт ещё в 2012 году, но пока так и не осуществлена его постановка на вооружение в ВВС НОАК.

В ролике отмечается, что презентация посвящена J-31 (FC-31) версии 2.0. В кабине размещаются четыре мультимедийных монитора, один из которых является основным – самым крупным по размерам. Боковые дисплеи, как заявлено, предназначены для отображения навигационной информации, а также информации о параметрах работы бортовых систем. Они же могут демонстрировать тактические карты с обозначением основных целей.

Управление истребителем осуществляется с помощью манипулятора, который представляет собой джойстик-рукоятку с несколькими кнопками.

Источник изображения: sina.com.cn

Основной манипулятор находится справа от кресла пилота. Есть вспомогательный манипулятор – в левой части кабины.

Сообщается о том, что при создании кресла пилота использованы технологии, позволяющие лётчику в меньшей степени ощущать дискомфорт при высоких перегрузках.

В ролике рассказывается и о вооружениях J-31-2.0. Помимо внутреннего отсека, в котором имеется возможность разместить, например, четыре 500-кг авиационные бомбы, имеется шесть внешних точек подвеса. Это уже вызывает определённого рода вопроса, так как ранее в КНР заявляли, что вооружения истребителя пятого поколения J-31 не будут размещать вне специальных отсеков, чтобы не снижать его малозаметность. Дополнительно отмечается, что полезная нагрузка в виде вооружений для J-31 выше, чем у F-22 и F-35, но, в отличие от того же F-35, J-31 не может нести во внутреннем отсеке сверхмощную бомбу 1500-1800 кг.

Авторы презентационного материала рассказывают о том, что J-31 – "по-настоящему многофункциональный истребитель". Он способен нести ракетное вооружение различных классов, включая "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Его можно снаряжать противокорабельными ракетами авиационного базирования.

Из материала:

Версия J-31-2.0 использует продвинутую технологию "стелс". Его малозаметность достигла высоких показателей. Он существенно превосходит по этому параметру российский Су-57. J-31-2.0 совершил большой скачок в области применения новейших технологий.

Не совсем понятно, по каким критериям создатели ролика сравнивали параметры малозаметности J-31 и Су-57, учитывая, что никаких открытых данных по таким характеристикам российского истребителя пока нет. На самом, деле в отношении Су-57 изначально не делалась ставка именно на "стелс"-показатели.

Источник изображения: sina.com.cn

Тем временем, в самом Китае пользователи скептически отнеслись к утверждению о том, что во внутреннем отсеке J-31-2.0 может нести 4 авиабомбы по 500 кг:

Либо это какие-то неизвестные, "тонкие", 500-кг авиабомбы, либо истребитель серьёзно прибавил в ширине.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
F-22
F-35
J-31
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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